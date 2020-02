Nach dem Entscheid zur Umbenennung der Beuth-Hochschule und der Aberkennung der Berliner Ehrenbürgerschaft für Paul von Hindenburg werden nun Forderungen nach weiteren erinnerungspolitischen Korrekturen laut. Wegen seines antisemitischen Namensgebers fordert der AStA der FU die Umbenennung des Henry-Ford-Baus in Dahlem. Und die Grüne Jugend setzt sich für eine Umbenennung des Hindenburgdamms in Steglitz und Lichterfelde ein. Mehr dazu in unserem Newsletter, weitere Themen unter anderem: