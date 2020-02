Unsere Leute-Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 181.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch unter anderem über:

Seit dem Ende der Besetzung vor zwei Jahren wird die frühere Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg als Notunterkunft für Obdachlose genutzt. Insgesamt werden nun auf dem 3900 m² großen Grundstück 120 Wohnungen neu geplant, die Geflüchteten, wohnungslosen Frauen mit Kindern, Studierenden und einkommensschwachen Familien kostengünstigen Wohnraum bieten sollen.. Unsere Newsletter-Autorin hat dazu unter anderem beim Bezirksamt nachgefragt und berichtet aktuell über die Pläne. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Skalitzer Straße 100 an Investor verkauft - Bezirk prüft Anwendung des Vorkaufsrechts

Wie umweltfreundlich ist Friedrichshain-Kreuzberg?

Junger internationaler Protest vor der Markthalle Neun: Initiator Tom Meier im Interview

Mietendeckel: In Xhain könnten die Mieten deutlich sinken

Ostkreuz: Parkverbot an der Neuen Bahnhofsstraße zugunsten von S-Bahn-Fahrgästen kommt

Poller im Samariterkiez: Bezirk lädt zur Zwischenauswertung

"Impros von Nazareth": Gottesdienst meets Theater

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt wieder Boris Buchholz, seine Themen zum Beispiel:

Und täglich grüßt das Murmeltier: Paket-Desaster in Lichterfelde

Lilly Heberer mag es, wenn sie von hungrigen Hühnern verfolgt wird: Sie macht ein Freiwilliges ökologisches Jahr in der Domäne Dahlem

Bewegung im Drama um die "Geister-Villa": Interessierte Projektträger besichtigten die Schmarjestraße 10

Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt: Gutachter empfiehlt, rund um die Schloßstraße Milieuschutzgebiete einzurichten

Klinikum Benjamin Franklin: Neue Notdienstpraxis soll Notaufnahme entlasten

Berliner Hockey-Club: Herren werden Deutscher Vizemeister

Oper mal anders: Bernsteins "West Side Story" kommt in die Bibliothek

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke zum Beispiel mit diesen Themen:

Altglas-Ärger: Hier finden Sie die neuen Sammel-Container

Bekannte Galerie wird geschlossen - wie geht es nun weiter?

Pankow hat die meisten freien Kita-Plätze - sagt der Senat

So viele Obdachlose wurden im Bezirk gezählt

Neu-Rechter? Wirbel um Mitglied des CDU-Kreisvorstands

Mehr Platz für Breitensport: Das wünschen sich die Anwohner des Jahn-Sportparks

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.