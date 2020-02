Sie selbst sah sich als Schwarze, Lesbe, Mutter, Kriegerin und Poetin. Die amerikanische Schriftstellerin und Feministin Audre Lorde (1934 - 1992) hatte eine besondere Beziehung zu Berlin und sprach von der Stadt als ihrer dritten Heimat. 1984 war sie erstmals als Gastprofessorin an die Freie Universität gekommen und hielt sich fortan jedes Jahr für einige Zeit in Berlin auf. In Friedrichshain-Kreuzberg soll jetzt eine Straße nach ihr benannt werden. Aber welche? Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem: