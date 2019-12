Unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken bringen es inzwischen auf mehr als 173.000 Abonnements insgesamt. Donnerstags senden wir immer aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Alle Bezirksnewsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Christian Hönicke ist wieder für uns im Bezirk PANKOW unterwegs und hat zum Beispiel dieses für Sie:

Noch 339 Tage Fluglärm über Pankow. Am 8. November 2020 soll Tegel endgültig schließen. BER-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den neuen Airport am 31. Oktober 2020 eröffnen und TXL acht Tage später dichtmachen. Viele Pankower, die unter dem Fluglärm leiden, sehnen diesen Tag herbei. Darunter die Initiative "Pankow sagt Nein zum Flughafen TXL", die für den 8. November eine große Party ankündigt. "Wir Bürger*innen in Pankow werden den letzten Flieger mit einem Fest auf dem Pankower Anger gebührend verabschieden", teilt die Initiative auf Nachfrage mit. Man wolle sich "mit allen Bürger*innen in Spandau, Reinickendorf, Falkensee usw. freuen und die Freiheit vom Fluglärm genießen". Mehr zur ersehnten Flughafen-Schließung steht im Newsletter, nebst anderen Themen:

"Das muss wieder eine Lebensader werden": Ein Panke-Experte über die Nöte des berühmtesten Pankower Bachs

Prenzlauer Berg kriegt einen neuen Platz

Florastraße soll "Begegnungszone" werden

Danziger Straße: BVV fordert Milieuschutzgebiet

Bald wieder kaputt? Spielplatz für eine Million Euro saniert

„Konnopke's“ Kampf gegen den Denkmalschutz

Polizeiwache im Jahn-Sportpark? Das sagen Politiker und Anwohner

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

„Die praktische Umsetzung ist alles, was zählt“: Wissenschaftler erläutern Oberstufen-Schülern den Klimawandel

125 Jahre Adler-Apotheke: Seit vier Generationen fest in Familienhand

Es sind wohl die Fensterbänke: Asbest im Rathaus Zehlendorf

Pro und Pro: Bürgerinitiativen stellen ihre Positionen zur Stammbahn (und ihrer Alternative) vor

Schokoladen am S-Bahnhof Mexikoplatz zieht um: Eine Miete von 60 Euro pro Quadratmeter war zu viel

Zum 100. Geburtstag des Komponisten Mieczysław Weinberg: Konzert der Deutschen Sinfonietta in der Jesus-Christus-Kirche

Verlosung von 5 x 2 Freikarten

Noch kein Turm-Tourismus: Der Fernmeldeturm auf dem Schäferberg bietet zwar einen grandiosen Blick, für Besucher ist er aber (noch) tabu

Nele Jensch schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG unter anderem über diese Themen:

Sozialwohnungen statt MUFs: Bezirk will Bauhoheit für Geflüchtetenunterkünfte auf dem Ratiborareal zurück

Ordnungsamt schickt "Waste Watcher" auf die Straßen

30 Jahre Kunst in Kreuzberg: Galeristin Brigitte Sievi im Interview

U-Bahnhof Möckernbrücke soll barrierefrei werden

Reinhardswaldschule: Eltern klagen über nicht funktionierendes Dialog-Display zur Verkehrsberuhigung

Kiezkamera: Falschparker*innen gefährden Grundschüler*innen

Tipp: 15 Jahre Holy Shit Christmas Shopping

Noch nicht in Weihnachtsstimmung? Adventskonzerte schaffen Abhilfe

