"Schäferstecken", "Adlerblick", "Alliierten-Stachel"? Oder noch ein anderer Name? Wie soll der durchaus imposante Fernmeldeturm auf dem Schäferberg an der Havel, der kleine Bruder des großen Fernsehturms am Alex, denn heißen? Eine typisch Berlinischer Kosename wird gesucht. Unser Autor Boris Buchholz hat in seinem letzten Steglitz-Zehlendorf-Newsletter seine Leserinnen und Leser gefragt. Und es kam wie immer ordentlich Post. In diesem Newsletter wird nun mehr verraten und Sie können natürlich noch weitere Vorschläge einreichen, liebe Leserinnen, liebe Leser. Weitere Newsletter-Themen aus dem Berliner Südwesten: