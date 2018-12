Wie immer am Freitag, schreibt Cay Dobberke seinen Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF. Diesmal unter anderem zu diesen Themen: +++ Wohnungspolitik, gefährliche Kreuzungen und Personalnot im Rathaus: Das waren die wichtigsten Themen in der letzten BVV-Sitzung des Jahres +++ Neuer Vorstoß zum Abriss der Autobahnbrücke am Breitenbachplatz +++ Ku'damm-Hotel Bristol hat neuen Eigentümer +++ 120 Jahre Trinitatis-Kirche +++ Wir verlosen Tickets für einen Douglas-Adams-Abend im "Quasimodo" +++ Mieter kämpfen gegen Abriss ihres Hauses +++ Adventskonzerte und Weihnachtsmärkte +++

