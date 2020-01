Auf mehr als 177.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser, im neuen Jahr geht's nun weiter. Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit rund 24.500 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Sperrige Verse. Die Inschrift auf der Mitte des Platzes stammt aus Ezra Pounds Gedichtsammlung „Cantos“. Der amerikanische... Foto: Mike Wolff

Cay Dobberke berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Als „antisemitische Bodenplatte“ haben SPD, Grüne und Linke die Inschrift zwischen Pflastersteinen der Leibniz-Kolonnaden auf dem Walter-Benjamin-Platz kritisiert und deren Entfernung gefordert. Es geht um Verse des faschistischen Lyrikers Ezra Pound (siehe Foto etwas weiter oben). Der Architekt des Platzes, Hans Kollhoff, wehrte sich gegenüber Kritikern, die ihm vorwarfen, er habe eine „antisemitische Flaschenpost“ auf dem nach dem deutsch-jüdischen Philosophen benannten Walter-Benjamin-Platz „versteckt“. Jetzt gibt es einen weiteren Vorstoß, die Inschrift zu entfernen. Mehr dazu im aktuellen City-West-Newsletter. Weitere Themen in dieser Woche unter anderem:

