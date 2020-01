Auf mehr als 175.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit mehr als 24.300 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von Bezirkskenner Cay Dobberke.

Grüne fordern Feuerwerks-Verbotszonen, SPD prangert Hygienemängel im Busbahnhof ZOB an, Einwohnerantrag für saubere Schulen, FDP will mehr Wochenmärkte - unsere Vorschau auf die nächste BVV-Sitzung

Altes Haus in der Wilhelmsaue soll vor Abriss geschützt werden

Wir verlosen Theaterkarten für „Hase Hase“ in der Komödie am Kurfürstendamm

„Die Königin der Spiele“ - ein Bridgelehrer erzählt

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz - nennen Sie uns besondere Gedenkorte für den NS-Terror im Bezirk

Das Mahnmal am Gleis 17 am Bahnhof Grunewald mit weißen Rosen, die bei einer der regelmäßigen Gedenkstunden niedergelegt wurden. Foto: Thilo Rückeis

