Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über diese Themen: +++ Bezirksamt bahnt den Weg für das erste Wilmersdorfer Milieuschutzgebiet +++ BVV will Mieterverdrängung am Ludwigkirchplatz und in der Uhlandstraße nicht hinnehmen +++ Autofahrer scheitert mit Klage gegen die Fahrradstraße in der Prinzregentenstraße +++ Umbau des Olivaer Platzes kommt voran +++ Ersatz-Pergola im Lietzenseepark ist endlich fertig +++ Integrationspreise gehen an evangelischen Pfarrer und Lebensmittel-Ausgabestelle für Bedürftige +++ Wir sammeln Ihre Wünsche für das neue Jahr in der City West +++

