Auf rund 184.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser! Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF hat die Marke von 25.000 Abonnenten übersprungen und ist damit der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Für ein erstes Milieuschutzgebiet in Wilmersdorf hat die Initiative Quartier Fasanenplatz mehr als 4000 Unterschriften gesammelt. Rund die Hälfte davon übergaben die engagierten Bürger bereits im Sommer 2018 an Bezirksbaustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Dann geschah erst einmal lange nichts. Nun liegen Ergebnisse eines sogenannten Grobscreenings vor, das die Hoffnungen der Anwohner jedoch zerstört. Die vom Bezirk beauftragten Fachleute des Büros argus sehen "keine ausreichenden Anhaltspunkte" für Milieuschutz und raten davon ab, ein Verfahren für eine "soziale Erhaltungssatzung" – so die amtliche Bezeichnung – einzuleiten. Mehr zum Thema im aktuellen Newsletter, weitere Themen unter anderem diesmal:

Was der Bezirk zum Schutz vor dem Corona-Virus unternimmt

Oldtimer-Freunde kritisieren Absage ihres Ku'damm-Festes wegen israelfeindlicher Demo

Neue Pläne für das Postgebäude am Rathaus Charlottenburg

Kiezkamera: Radfahrer demonstrieren jede Woche montags für eine sichere Kantstraße

Wir verlosen Exemplare eines Fan-Buches über die Niederlande

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf, und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel, auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.