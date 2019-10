Auf fast 169.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser! Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit 23.400 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird diesmal geschrieben von Leute-Redaktionsleiter Markus Hesselmann.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Markus Hesselmann berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Nach dem Klimanotstand der Personalnotstand? Verwaltung steuert auf Crash zu

Das Betonmonster muss weg, aber wie soll der Breitenbachplatz nach dem Abriss der Autobahnbrücke aussehen?

Windows-7-Desaster auch im tiefen Westen

Nachbarschaft: Ute Wöllmann, Galeristin, Bloggerin, Baselitz-Meisterschülerin

Kiezkamera: Wie das Hertha-Stadion in der Avus-Nordkurve aussehen könnte

"Rio Reiser – Mein Name ist Mensch" in der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater

Künstlerkolonie mit Hommage an Edith Piaf

"Mandela: The Official Exhibition" erstmals in Deutschland

Beginn der Eislaufsaison im Horst-Dohm-Eisstadion und an der Glockenturmstraße

Zwei Ferientipps für Familien

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf, und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel, auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.