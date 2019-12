Viele Initiativen und Politiker wollen die riesigen Mengen von Plastikmüll verringern, die im deutschen Einzelhandel durch Folien und andere Verpackungsmaterialen entstehen. Nun plant ein Start-Up-Unternehmen das erste Lebensmittelgeschäft in der City West, das völlig ohne Verpackungen auskommt. Am 1. April 2020 soll "FAIR unverpackt" in einem derzeit leer stehenden Laden an der Düsseldorfer Straße 12 öffnen. Kunden können Lebensmittel dann in eigene, mitgebrachte Behälter füllen – oder solche erwerben, um sie für künftige Einkäufe zu nutzen.

