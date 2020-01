Auf rund 179.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser, im neuen Jahr geht's nun weiter. Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit mehr als 24.600 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Seit 1987 steht die silberne Skulptur „Berlin“ auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße. Ineinander verschlungene, aber getrennt aufgestellte Chromnickelstahl-Röhren symbolisierten damals die Situation im geteilten Berlin. Seit dem Mauerfall gelten sie als Zeichen der geeinten Stadt. Nun wurde bekannt, dass der Schöpfer der Skulptur, Martin Matschinsky , vor einer Woche verstarb. Er hatte die Metallskulptur gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Matschinsky-Denninghoff (1923-2011) gestaltet. Was mit dem Nachlass des Künstlerehepaars passieren soll, lesen Sie heute im Newsletter. Weitere Themen aus dem Bezirk:

Nun wurde bekannt, dass der Schöpfer der Skulptur, Martin Matschinsky vor einer Woche verstarb. Er hatte die Metallskulptur gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Matschinsky-Denninghoff (1923-2011) gestaltet. Was mit dem Nachlass des Künstlerehepaars passieren soll, lesen Sie heute im Newsletter. Weitere Themen aus dem Bezirk: Bürgerinitiativen fordern mehr Parkgebührenzonen im Bezirk und weniger Verkehr in der Babelsberger Straße

Streit um Wiederbelebung der Freilichtbühne in der Jungfernheide

Anwohnervertreter fordern, das neue Milieuschutzgebiet am Klausenerplatz nachträglich zu vergrößern

Schlager aus Wilmersdorf - Oliver Dunk setzt mit Radio B2 auf deutsche Musik

Fahrradparkhaus für den S-Bahnhof Westend

Restaurierung des Nürnberger Platzes verzögert sich weiter

Gospelchor und Tanzgruppe suchen Mitglieder

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf, und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel, auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.