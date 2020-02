Auf mehr als 181.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser. Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit rund 25.000 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Die bezirkliche SPD will die Geschichte der Hohenzollern kritisch im U-Bahnhof Hohenzollernplatz darstellen. Derzeit sind dort künstlerisch beeindruckende, aber politisch wenig aufschlussreiche Schwarz-Weiß-Fotografien der Burg Hohenzollern zu sehen. Dass sich dies ändern soll, ist einer der Anträge in der kommenden Bezirksverordnetenversammlung. Außerdem auf der Agenda der BVV: Bürgerinnen und Bürger fordern saubere Schulen, Grüne möchten Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radler verbessern, Linke kritisieren Umgang mit Einwohnerfragen. Im Newsletter ordnet unser Autor die Themen vorab schon einmal ein. Außerdem geht es diesmal unter anderem um:

Ratskeller Charlottenburg wird zur Bibliothek - und später vielleicht auch zum Club

Anwohner und Politiker diskutierten über Umbau des Autobahndreiecks Funkturm

Moin! Berliner Verein pflegt ostfriesische Traditionen wie Boßeln und Grünkohlessen

Bodenplatte mit antisemitischer Inschrift auf dem Walter-Benjamin-Platz entfernt

Warum die Gedächtniskirche dem ältesten Berliner Weltladen gekündigt hat

Antrag abgelehnt: Kein Trümmerfrauen-Denkmal auf dem Drachenberg

Freikarten für Violinkonzert

