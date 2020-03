Die Absage der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in der Messe unterm Funkturm war nur der spektakuläre Anfang: Wegen der Infektionsgefahren durch den Coronavirus fallen in der City West wie auch in den anderen Berliner Bezirken viele Veranstaltungen aus. Im Newsletter halten wir Sie darüber auf dem Laufenden - und schreiben Ihnen alles Wichtige zum Thema Coronavirus und zum Schutz davor: Anlaufstellen, Nachrichten, Hintergründe etc. Weitere Themen diesmal im Newsletter unter anderem: