Aus MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über diese Themen: +++ Abrissdrohung und Brandanschlag auf Auto des Sprechers - Bürgermeister von Dassel unterstützt Mieterinitiative in der Habersaathstraße +++ Abwendungserklärung mit Mietpreisbremse: Mitte verschärft den Mieterschutz +++ 117 Wohnungen in Mitte aus WBS-Bindung gefallen +++ Bezirksamt spricht sich für Gartenschule in Wedding aus +++ Kartenverlosung: "Anderswo. Allein in Afrika" im Babylon +++

Aus NEUKÖLLN schreibt Madlen Haarbach zum Beispiel über Folgendes: +++ Spenden gesucht: Kneipentalkshow Simi Will steht nach einem Einbruch vor dem Aus +++ Nirgendwo in Berlin steigen die Miet- und Kaufpreise so drastisch wie in Nord-Neukölln +++ Internetanbindung an Neuköllner Schulen +++ Gesucht: Ihre Wünsche, Forderungen und Danksagungen für das neue Jahr +++ Was einzelne Maßnahmen für die Radsicherheit bringen - oder auch nicht +++

Und aus REINICKENDORF berichtet wie immer Gerd Appenzeller, diesmal unter anderem über diese Themen: +++ Wenn TXL geschlossen ist: Gemeinsam planen mit Spandau +++ Mieter in der Trettachzeile feiern – und bangen um ihre Zukunft +++ Überraschung in der Münchhausenschule: First Lady Elke Büdenbender liest Astrid Lindgren +++ SPD-Mann Jörg Stroedter kritisiert CDU: Unterschriftensammlung für Feuerwache Tegelort überflüssig +++ Ein Fahrradhaus für die Gorkistraße +++

