Aus REINICKENDORF schreibt noch einmal André Görke, unter anderem über Folgendes:

Spät informiert und nicht abgestimmt: Bei der Entscheidung, den militärischen Teil des Flughafens Tegel bis 2029 teilweise offen zu halten und damit weiterhin zumindest Hubschrauberflüge - und den entsprechenden Lärm für Anwohner - zu ermöglichen, wurde der Berliner Senat im Dezember durch das Bundesverteidigungsministerium vor vollendete Tatsachen gestellt. Das geht aus der aktuellen Antwort der Stadtentwicklungsverwaltung auf eine Anfrage des grünen Abgeordneten Harald Moritz hervor. Mehr zum Thema, auch mit Blick auf Auswirkungen für das großangelegte "Urban Tech Republic"-Bauprojekt asl Tegel-Nachnutzung lesen Sie im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Schrott-Karre im Wald: Räumt niemand das Auto weg?

Best-of-Babynamen: So heißen die Kids aus Reinickendorf

Rauf und runter: Welche Reinickendorfer U-Bahnhöfe Aufzüge bekommen

Leser-Ärger: der abgekippte Bauschutt im Wald - ist es Ihr Müll?

Bürger retten Kiez-Sportplatz: die Spenden-Bilanz

Ihr Kiez-Wissen ist gefragt: Die Historie von Concordia Wilhelmsruh und die Gründung in Reinickendorf

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

"Macht der Solidarität" statt "Nacht der Solidarität": Kritik an der Obdachlosen-Zählaktion

Warum das Bezirksamt bislang keine leeren Wohnungen zwangsvermietet hat

Wie es mit dem Club "Griessmühle" weiter geht

BVV spricht sich gegen Räumung der Kiezkneipe "Syndikat" aus und fordert Schlichtungsverfahren

Grundwasserproblem in Rudow: Senatsmittel sollen in Planung dezentraler Pumpen fließen

Das sind die Preisträgerinnen des Neuköllner Kunstpreises

Signa kündigt bezahlbaren Wohnraum bei Karstadt-Neubau an - Stadtrat Biedermann bleibt skeptisch

"Wir waren Nachbarn": Erinnerungen an Neuköllner Nazi-Opfer

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über:

Bezirksverordnetenversammlung beschließt den Klimanotstand: Was bedeutet das?

Wie Viet N. aus Wedding seine Miete um 176 Euro reduzierte

Übernachtungen in Schulen werden verboten - wegen Brandschutz

Windows-10-Migration in Mitte fast abgeschlossen

Pankow beschlagnahmt Haus wegen Leerstand, wie siehts in Mitte aus?

