Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 183.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, mittwochs kommen unsere Newsletter aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Maria Kotsev meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Der Kampf um Buschkowskys Erbe: Wie gespalten ist die Neuköllner SPD? Die aktuellen Kreisvorsitzenden Severin Fischer und seine Stellvertreterin und Landtagsabgeordnete Nicola Böcker-Giannini haben ihre erneute Kandidatur für den Kreisvorsitz zurückgezogen, wie der Tagesspiegel Checkpoint berichtet. Eigentlich wollte sich das Duo bei dem Neuköllner SPD-Parteitag am 21. März wiederwählen lassen. Doch die Wiederwahl war wegen eines parteiinternen Zwistes stark gefährdet. Aus dem Kreisverband heraus sollten Gegenkandidaten zu Fischer und Böcker-Giannini aufgestellt werden. Jetzt kandidiert Bezirksbürgermeister Martin Hikel zusammen mit Katrin Stoye, die seit 2020 die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Neukölln ist. Sie gelten als weniger umstritten und sollen den pragmatischen Kurs in der Neuköllner SPD weiterführen: Law and Order, Bekämpfung von Clankriminalität, Durchsetzung des Neutralitätsgesetzes. Der Kurs, der mit Heinz Buschkowsky deutschlandweit bekannt wurde und mit dem Franziska Giffey, die jetzt Regierende Bürgermeisterin werden will, weiterhin Erfolg hatte. Und genau dieser Kurs und alte Auseinandersetzungen um Führungsstile sollen Teil des Streits beider Lager gewesen sein. Mehr dazu im Newsletter von unserer Autorin, weitere Themen unter anderem:

Coronavirus-Patient ist Kinderarzt im Klinikum Neukölln

Nachbarschaft: Katharina Kube kickt als Kapitänin beim Frauenfußballverein FFC Britz

Was die BVV-Fraktionen vom Karstadt-Umbau halten

Wer hat Kreuzkölln erfunden?

Bürger*innenbegehren „Saubere Schulen" hat genügend Unterschriften – doch was sagt Schulstadträtin Korte?

Neuköllns marode Schulen: Wie geht es mit der Karlsgarten-Grundschule weiter?

Weigandufer unter Wasser – Bezirk in der Kritik

„Von der BVG veräppelt“? Finanzierung für zusätzliche Bushaltespur ungeklärt

Tipp: Neues Kiezcafé in der Friedelstraße

Gentrifizierung? Craft-Beer-Brauerei muss umziehen

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller, unter anderem über Folgendes:

Coronavirus: Stand der Dinge im Norden Berlins

Online-Petition soll schnelle Verlegung der Regierungshubschrauber aus Tegel zum BER erzwingen

Gaunerzinken:Nutzen Einbrecher Zeichensprache als Hinweis für Ganoven?

Senat ist sich zu fein, BVV-Anfragen zur Kenntnis zu nehmen

Post kommt beim Briefkastenleeren nicht nach

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss zum Beispiel über:

Coronavirus in Mitte - Kein Grund zur Panik

Ein Kino auf Wanderschaft: Die Initiative „Kino für Moabit“ zeigt Filme in Cafés, Kneipen und Läden

Neue Hoffnung auf Neustart für Monbijou-Theater

Großstadt statt Meer: Möwen leben auf dem Alexanderplatz

Verkehrsberuhigung durch Diagonalsperren bald auch in Mitte

Bezirk kritisiert Neubau der Mühlendammbrücke als zu breit

Theaterdiscounter bald heimatlos? Kreativzentrum auf Molkenmarkt Areal wird abgerissen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.