Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann:

Er ist Autor, Moabit-Bewohner und Verkehrs-Twitterer: Auf einen Kaffee im Kiez mit Albrecht Selge

Was Newsletter-Leser über die angedachten Verrichtungsboxen im Kurfürstenkiez denken

Frust über Falschparker und untätiges Ordnungsamt

Wie der Parkdienst in Mitte arbeitet

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller an diesem Mittwoch über diese Themen:

Neu-Anlage auf der Heiligenseestraße wäre gefährlich

Grüne beschweren sich über angebliche CDU-Lastigkeit des Newsletters

Berliner Büro gestaltet Landschaftspark auf TXL-Gelände

Den Fliegern nahe auf der Clou-Terrasse

Julia Weiss meldet sich aus NEUKÖLLN unter anderem mit diesen Nachrichten:

Gentrifizierung am Maybachufer: „The Bread Station" droht extreme Mieterhöhung

Nachbarschaft: Familie Kemmet verkauft Currywurst seit 1961

Mobiler psychiatrischer Notdienst eingestellt

Personalmangel im Gesundheitsamt

Konzert über den Dächern im „Penthaus à la Parasit"

Erster geschützter Radstreifen eröffnet

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.