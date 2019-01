Aus MITTE berichtet Melanie Berger unter anderem über diese Themen: +++ Umgang mit Obdachlosen wird Hauptthema der BVV am Donnerstag +++ Gerichtshöfe: Dialog zwischen Gesobau und Künstlern endet – wie geht es weiter in Wedding? +++ Nach der Schließung der Humboldt-Box: Zwei neue Ausstellungsräume am Berliner Schloss +++ In der Arminius-Markthalle gibt’s Burger mit Sellerie und Nüssen im „Pounds & Pence“ +++ Kreuzberg wollte nicht, Mitte schon: Google zieht in die Tucholskystraße – hier könnte ein Zentrum für Künstliche Intelligenz entstehen +++ Blumenbeet ade: Das Grauflächenamt schlägt wieder zu +++

Gerd Appenzeller hat aus REINICKENDORF zum Beispiel folgende Neuigkeiten für Sie: +++ Hermsdorfer Trauerfeier für 226 vom Amt Bestattete bewegt die Menschen +++ Ein Haus verfällt – was passiert mit dem ehemaligen Restaurant Entenkeller in Frohnau? +++ Knatsch zwischen Datenschutzbeauftragter und Bezirksstadtrat über Ausweisautomaten – BVV will jetzt alle Akten sehen +++ Mathe-Preis für Ellef-Ringnes-Schule in Heiligensee +++ Fußgängerbrücke im Tegeler Hafen im Sommer wieder nutzbar +++

Und aus NEUKÖLLN meldet sich Madlen Haarbach unter anderem mit diesen Themen: +++ Salonmusik im Zitronencafé +++ Rechte Anschläge: Mutmaßliche Täter wurden offenbar vom Verfassungsschutz beobachtet +++ Ausblick auf die BVV +++ Grüne wollen Auto- in Fahrradparkplätze umwandeln +++ Nachbarschaft: Vilwanathan Krishnamurthy plant den zweitgrößten Hindutempel Europas +++ Pflege von Straßenbäumen und Baumscheiben – eine Erwiderung +++ Schwerpunkteinsatz gegen Clankriminalität +++

