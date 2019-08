Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf.

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über folgende Themen:

Senat hat kein Geld für eine Reinigung des verwahrlosten Schäfersees

TSV Wittenau fordert mehr Unterstützung für Sportvereine

Parken am Flughafen Tegel: Nur Frankfurt ist teurer

Handynetz: Heiligensee ganz arm dran

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Nachrichten:

Bauarbeiten auf der Karl-Marx-Straße verzögern sich um zwei Jahre

Wie der Ausbau der Weserstraße zur Fahrradstraße aussehen könnte

"Kinderkrankheiten" beim kostenlosen Schulmittagessen

Ausblick auf die BVV: 77 vertagte Drucksachen und kein Durchblick im Schilderwald

Bezirksbürgermeister Hikel fordert höhere Bußgelder für illegalen Müll

Und aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über:

Wie viele Schulplätze zum Schuljahr 2021/22 nun wirklich fehlen und was der Schulstadtrat dazu sagt

Erste Neubauschule im Bezirk nach der Wende eröffnet: die 48. Grundschule an der Chausseestraße

Nachbarschaft: Walli Nagel, die Frau von Otto Nagel, die nie nur die Frau eines berühmten Mannes sein wollte, und auch viel mehr als das war

Ordnungsamtsmitarbeiter können nun früher und später arbeiten und was sich Bürgermeister von Dassel davon erhofft

Hilferuf aus Moabit: Eine Kita mit Wasserschaden auf der Suche nach Obdach

