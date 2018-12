Aus MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über diese Themen: +++ Schulneubau geplant: Gartenarbeitsschule für Kinder in Wedding in Gefahr +++ Erster Erfolg: „Welobby“ aus Mitte erreicht Gesetzesänderung für Menschen im betreuten Wohnen +++ Schule und soziokulturelles Zentrum? PS Wedding kämpft weiter für Kiezprojekt am ehemaligen Diesterweg-Gymnasium +++ Tipp: Doku über den Chaos Computer Club im Kino International +++ Lärmbeschwerden der Nachbarn und Konflikt zwischen Bezirk und Humboldt-Universität: Wie geht’s weiter mit dem Monbijoutheater? +++

Aus NEUKÖLLN schreibt Madlen Haarbach zum Beispiel über Folgendes: +++ Nachbarschaft: Hartmut Christians erforscht die Alt-Buckower Geschichte +++ Pünktlich wie der M41: Davon können andere Busse in Berlin nur träumen +++ BVV streitet über die mögliche Herausnahme von Kindern aus kriminellen Clan-Familien +++ Jugendstadtrat Liecke rät von Kita-Broschüre der Amadeu-Antonio-Stiftung ab +++ BzBM Hikel stellt neues Integrationskonzept vor +++

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller unter anderem mit diesen Themen: +++ Drei Straßen für Radfahrer besonders gefährlich +++ Wie die Biber im Fließtal ausgetrickst werden sollen +++ Hochwasser in den Mäckeritzwiesen: Bezirk und Senat schieben sich Schwarzen Peter gegenseitig zu +++ Sperrmüllabfuhr: Experiment geglückt, Anwohner begeistert +++

