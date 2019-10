Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Waldseeviertel in Hermsdorf: 96 Prozent der Autofahrer zu schnell

Spitzengeschwindigkeit im Wohngebiet: 93 Stundenkilometer

Radwege für Schulkinder nach Frohnau: Ärger in der Burgfrauenstraße

Erinnerung an jugendliche Euthanasie-Opfer

Hertha-Wette zu Gunsten von Vereinen des Bezirks

Krimilesung in der Humboldt-Bibliothek

Personalnotstand: Der Bezirk sucht dringend Ingenieure

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann zum Beispiel über:

Interessenkonflikt in der Rehberge: Oase der Artenvielfalt vs. Sportflächenmangel: Soll die Catcherwiese wieder zum Fußballplatz werden?

Viel teurer und noch immer kein Baubeginn: ohne Golda-Meir-Steg bleibt die Europacity vom ÖPNV abgehängt

Erste Trauerfeier für einsam Verstorbene im Bezirk am 22. November in der Marienkirche

Antrag: Mitte soll Mitglied der Diese-Genossenschaft für Vorkaufsrecht werden

Maria Kotsev meldet sich aus NEUKÖLLN unter anderem mit diesen Themen:

Zwischen Mietendeckel und Gentrifizierung: Neues Wohnquartier am Mariendorfer Weg fast fertig

Die Geschichte der ehemaligen Frauenklinik Neukölln

Was der Mietendeckel für Neukölln bedeutet

Kontroverse um Rodungen am Weigandufer

Streit um Sprechverbot an der Zürich-Grundschule

Großrazzia gegen Clankriminalität

Geht Hipsterisierung ohne Gentrifizierung? Ein Beispiel vom Richardplatz

