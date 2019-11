BVV goes digital: Elektronisches Abstimmungssystem installiert. Bei ihrer aktuellen Sitzung fühlte sich die Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus Neukölln fast ein bisschen modern an. Am linken Ende des BVV-Saales hing eine Leinwand, jede*r Verordnete erhielt eine persönliche Fernbedienung. Die neue elektronische Abstimmanlage soll Zeit sparen und das Auszählen der Stimmen vereinfachen. Ganz so reibungslos lief das dann jedoch zunächst nicht: Bei einer 20-minütigen Testphase kam es zu einigen Verwirrungen. Verordnete stimmten anders als geplant ab oder gar nicht, da sie mit den Geräten zunächst offenbar überfordert waren. Und ganz so digital ist die BVV Neukölln dann auch noch nicht: Es gibt weiterhin weder W-LAN im Saal noch wird die Sitzung per Livestream übertragen. Zumindest in Bezug auf den Livestream gibt es allerdings Hoffnung: Das Thema sei im letzten Geschäftsordnungsausschuss diskutiert worden, hieß es auf Anfrage. Leider seien sie rechtlichen und speziell auch datenschutz-rechtlichen Fragen allerdings umfangreich und kompliziert. Die BVV warte nun auf eine Stellungnahme der zuständigen Innenverwaltung. Dabei machen andere Bezirke das längst...