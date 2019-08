Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss unter anderem über:

Wie es um die Renaturierung der Panke steht

Tipp: Konzerte und Lesungen beim Weddinger Panke Parkours

Milieuschutz statt Penthouse: Mieter in der Rathenowstraße protestieren gegen Luxussanierung

Nachbarschaft: Das Beat Kollektiv legt Wedding-Soul im Kiez und weltweit auf

Demo gegen E-Tretroller in Mitte

„Louise Schroeder, Bürgermeister von Berlin“: Wo nicht-gendern absurd wird

Grüne wollen leeres Schulgebäude zum Ort für Obdachlose machen

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Anwohner*innen protestieren gegen Rodungen am Weigandufer

Nachbarschaft: Die "Buchkönigin" ist für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert

Ihre Gastro-Tipps aus Britz

Schwerpunkte der Tourismuspolitik im Bezirk

Mutmaßliche Gesundheitsgefahr in der Sonnen-Grundschule: Bezirksamt weist rbb-Bericht zurück

Barrierefreiheit in Neuköllner Schulen

Ausblick auf die BVV

Kritik am Quartiersmanagement Schillerpromenade

Und aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Reinickendorfer fordern mehr Wochenmärkte

In Hermsdorf gibt es jetzt eine Kinderoper

Mit dabei beim Berlin-Marathon: Sandra Vetter aus Wittenau

Toller Plan:Ein Radrundweg um den Tegeler See

Heiligensee-Gräben jetzt besser gewartet

