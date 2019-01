Madlen Haarbach berichtet aus NEUKÖLLN unter anderem über: +++ Vorkaufsrecht in der Thiemannstraße wird rechtskräftig +++ Unterhaltsvorschussstelle bearbeitet trotz Systemumstellung weiter Anträge +++ Senat will Wohnungen der Deutsche Wohnen zurückkaufen: Auch in Neukölln klagen Mieter über Schikane +++ Nachbarschaft: Roderick Miller folgt den Spuren deportierter Jüdinnen und Juden +++ Neuköllner Kunstpreis 2019 – die Nominierten stehen fest +++

Gerd Appenzeller berichtet aus REINICKENDORF unter anderem über: +++ Streit zwischen SPD und CDU über den Ausbau der Feuerwache Tegelort +++ Außerdem: Der Künstler Martin Gietz meldete sich auf unseren historischen Bericht zur Übergabe des Dorfes Stolpes durch die Franzosen an die Russen und zeigt Impressionen aus Stolpe und Birkenwerder +++ Erste Turnhalle öffnet am Sonntag für spielende Kinder +++ Sonntag Trauerfeier für Bestattete, die auf ihrem letzten Weg ohne Freunde waren +++

Corinna Cerruti berichtet aus MITTE unter anderem über: +++ Neue Entwürfe für das Haus der Statistik werden präsentiert +++ Forderung: Platz am Reichstag öffentlich zugänglich machen +++ Wem gehört Moabit? Nachbarn für mehr Transparenz auf Wohnungsmarkt +++

