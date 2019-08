Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf.

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Nachrichten:

Verkehrswende in Neukölln: Von hängenden E-Rollern und Autos, die sich in Fahrradstraßen stapeln

Nachbarschaft: Daniela Lungwitz-Mohamad erfüllt mit dem Verein Wunschbäumchen Berlin Kinderwünsche

Nächste Kneipe im Schillerkiez bedroht: "Schiller's" soll bereits am 15. August schließen

Hermannplatz weiter einer der Orte mit der höchsten Kriminalität in Berlin

Kein Strom auf Türknauf: Friedel54-Kollektiv klagt gegen Falschmeldung der Polizei

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über folgende Themen:

SPD im Abgeordnetenhaus fordert Weiterbau der U 8 durch das Märkische Viertel

Tennisclub Grün-Weiß-Tegel feiert 100-jähriges

Kiezkamera: So könnte das neue Feuerwehrhaus in Tegelort aussehen (nach Schmöckwitzer Vorbild)

EU-Stopp für Kunstrasenplätze trifft Reinickendorf nicht

Schulbeginn:Warnung an Helikopter-Eltern

Und aus dem Bezirk MITTE berichtet Carmel Schnautz unter anderem über:

Zwangsräumung der Dubliner WG

Gebührenbescheid für Bürgerprotest

Sexarbeit auf der Kurfürstenstraße: Hilfe und Augenhöhe statt Verdrängung und Kriminalisierung

Regenmenge in Berlin war Jahrhundertereignis

Neue Buslinie auf den Straßen Berlins

