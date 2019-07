Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden und aus allen anderen Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

Vorkaufsrecht zum zweiten Mal gezogen

Weniger Stau auf der Rudolf-Rühl-Allee

Motorsportrennen: Höllenlärm vor 1200 zahlenden Gästen

Altglienicke: Bebauungsplan aus Bürgerhand

Viel Lob für Elsen-Hochhaus

Ärger mit "Spannern" im Strandbad Rahnsdorf

S-Bahnsitze dampfgereinigt

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Und aus LICHTENBERG berichtet heute Pauline Faust, hier einige ihrer Themen:

Dong Xuan Center brennt zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre

Ist die Fusion der List-Schule gescheitert?

Lichtenberg als Reiseziel: 70.000 Touristen erwartet zur Islandpferde WM

Rassismus im Theater an der Parkaue

Räuber in die Flucht geschubst

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.