Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages - diesmal unter anderem über diese Themen:

75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz: Bitte nennen Sie uns Gedenkorte! 2020 jährt sich nicht nur das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal, sondern auch die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar. Aus diesem Anlass bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns Gedenkorte für Nazi-Opfer in Ihrem Kiez und darüber hinaus zu benennen, die Ihnen besonders wichtig sind. Es kann etwas schon Bekannteres sein, wie die Gedenktafel für Hans Rosenthal und seine Retterinnen in Fennpfuhl (siehe Foto oben), oder auch etwas eher Verborgenes, zum Beispiel ein Haus, vor dem viele Stolpersteine liegen oder eine Stele oder ein Denkmal, die aus Ihrer Sicht noch nicht so viel Beachtung finden. Ende Januar stellen wir diese Orte in den Leute-Newslettern, auf Tagesspiegel.de und in der gedruckten Zeitung vor. Bitte schreiben Sie an unsere Newsletter-Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den jeweiligen Newslettern finden (oder nutzen Sie die Kommentarfunktion etwas weiter unten auf dieser Seite). Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

Leser*innen helfen Rollstuhlfahrer Pflughaupt beim Streit mit Sozialamt

"Gerade hier im Osten gibt es kaum Anlaufstellen für Lesben": Zu Besuch bei LesLeFam

Lichtenberger Register: Zahl der rassistischen Angriffe gestiegen

Bezirksamt Lichtenberg kritisiert Kürzung der Termintaktung in den Bürgerämtern

Bibliothek stelle 3D-Drucker zur freien Verwendung

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy zum Beispiel über Folgendes:

Schulplatzmangel: Zwei neue Schulen reichen nicht

Baugenehmigung für MUF Altglienicke erteilt

Finanzsenator lässt Vereine im Stich

AfD-Fraktion schrumpft

Bezirksverordnete fordert Begrünung von Wartehäuschen

Parkeisenbahn freut sich über 1200 Schwellenpaten

Nachbarschaft: Der Erfinder der "Seifenbenutzungserinnerungsanlage"

Schüler auf Spurensuche nach jüdischem Leben

