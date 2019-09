Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Bei AfD-Bürgerdialog im Rathaus, per Handy-Video dokumentiert: AfD-Politiker schlägt Mann ins Gesicht

Wo die ganzen "LCHTNBRG"-Aufkleber mit Batman und Robin herkommen

CDU nominiert Martin Schaefer als neuen Bezirksstadtrat

Gedenktafel für den Kabarettisten Edgar Külow

Früchte des Zorns im Jugendzentrum Karlshorst

Ökotopia ist das „Lichtenberger Unternehmen des Jahres 2019“

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

Müllskandal: Gammelfleisch in den Wald gekippt

Lösung für Künstler aus Baumschulenweg? Fake News, sagen die Künstler

BVV bekommt mehr Geld und einen neuen Akademiker

Betriebsbahnhof Schöneweide heißt künftig "Johannisthal"

Schulessen-Debatte: Wird hier jemand diskriminiert?

Puschkin-Platanen werden gekappt

Auszeichnung für Sternenkundler Dieter B. Herrmann

"Blaumeise 3": Wie in Köpenick das erste Mobiltelefon der DDR entwickelt wurde

