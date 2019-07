Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden und aus allen anderen Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

Haus einer Flüchtlingsfamilie mit Metallkugeln beschossen

Das Baden ist sicher – zumindest im Südosten

FEZ-Strandbad bleibt geschlossen

Baumschulenstraßen-Chaos, Phase 2

Richtkranz über Adlersthal

Auszugskapriolen in Köpenick – ein Update

FDP fordert Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Und aus LICHTENBERG berichtet montags immer Robert Klages, hier einige seiner Themen diesmal:

Ärger über gestrichenen Studiengang an der Friedrich-List-Schule

Auf dem Atelierboot bei Claudius Schulze – und: Ankerverbot am Rummelsburger See?

„Wer der Antragsteller ist, hat das Bezirksamt nicht zu interessieren“: Stadträtin Monteiro zu Padovicz-Bauplänen.

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.