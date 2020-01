Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit rund 176.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages:

Zu Besuch auf der Anarcho-Insel Lummerland in der Rummelsburger Bucht

Initiative „Bucht für Alle“ im Abgeordnetenhaus: Reden lassen ja, anhören nein

„Wenn man morgens Wodka statt Kaffee trinkt“: Der ehemalige Obdachlose André Hoek startet einen Podcast

Probleme beim Brandschutz, Finanzierung ungeklärt: Angekündigte Notunterkunft kommt immer noch nicht

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy zum Beispiel über Folgendes:

Paten-Aktion im Rathaus zum Holocaust-Gedenktag

Machtprobe um die Zukunft der Sophie-Brahe-Schule

Freiwillige Feuerwehr Adlershof außer Dienst

Autos mit Verbrenner nicht mehr in die Stadt? Bezirkspolitiker reagieren ablehnend

SPD fordert Machbarkeitsstudie für Seilbahn – die CDU für eine Fahrradhochstraße

Streit um Konsequenzen nach Fahrradunfall in Johannisthal

Spenden für Flüchtlinge in Griechenland

