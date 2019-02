Robert Klages bringt aus LICHTENBERG unter anderem folgende News: +++ Angst und Scham: Leserin entfernt Nazi-Aufkleber an der Post +++ Warum sich das Bundesinnenministerium ebenso schämen sollte wie ein rechtsradikaler Verein +++ Bochumer Polizist vs. Theaterwissenschaftler: Ereignisse von 1.-Mai- Demo 2016 vor Gericht +++ #bezirksliebe: Lichtenberg-Tag im Theater an der Parkaue +++ Mit Google gekuschelt: Warum Linksradikale nicht mit Karuna-Sozialarbeitern arbeiten möchten +++ „Die Neubauten, die uns Stalin beschert hat, stürzen jetzt ein“: als Heiner Müller die Einstürzenden Neubauten traf +++ Wo sich Hans Rosenthal versteckte +++

Simone Jacobius schreibt aus TREPTOW-KÖPENICK zum Beispiel über diese Themen: Eiserner Podcast +++ BVG ordnet sich neu rings um die gesperrte Allende-Brücke +++ Schulcontainer doch rechtzeitig in Betrieb +++ Abgehobenes Jubiläum in Johannisthal +++ Mal wieder eine Bauverzögerung +++ Brücken-Klappe, die zweite: die Fahlenbergbrücke +++ Radweg ohne Grün +++ Fieser Reifenstecher +++ Metallstangen-Klopperei +++ Fußballschutz unentgeltlich +++ Union auf Platz drei behauptet +++ Schöneweider Internetcommunity unzufrieden +++

