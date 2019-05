Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy unter anderem über diese Themen: +++ Bezirksbürgermeister plant Aufstiegsfeier für Union und verrät kein Sterbenswort +++ Einladung für Bahlsen-Erbin nach Schöneweide +++ Spreearche wieder aufgetaucht +++ Müggelturm-Brandschutz: Messprotokoll veröffentlicht +++ Ärztemangel: Schuleingangsuntersuchungen dauern bis August +++ Jugendliche aus TreKö wählen grün +++ Rekordversuch: Längste Kaffeetafel Johannisthals +++ "Plogging" in der Wuhlheide +++

Aus LICHTENBERG schreibt heute für Sie unser junger Kollege Paul Lufter. Er hat unter anderem Folgendes mitgebracht: +++ Die BVV diskutiert: Kommt der Milieuschutz für Alt-Lichtenberg? +++ U18-Europawahl: Lichtenberg wählt grün +++ Beim Tag des guten Leben geht’s voran +++ Nach Rockhaus-Aus: Was wird aus den Musiker*innen? +++ Der Freundschaftsvertrag von 1959: Die verwehten Erinnerungen an eine gescheiterte Fernbeziehung +++ Wie geht es weiter in der Herzbergstraße? +++ Zimmer mit Aussicht: Weltweit erstes Hotel auf Parkdeck eröffnet +++

