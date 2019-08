Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Wohngruppe von ehemaligen Süchtigen klagt gegen Clubs: Neues aus dem "Gleisdreieck"

Obdachlosencamp am S-Bahnhof Lichtenberg: keine Räumung, aber Parkmanagement

Bürger*innenmeister Grunst: Viele Beschwerden über fehlende Parkplätze und schlechten ÖPNV

Strandbad Orankesee feiert 90sten Geburtstag

BVG-Chefin Nikutta diskutiert mit Lichtenberger*innen über Verkehrssituation

"Ich habe es versprochen": Grunst will weiter nach neuen Ort für "Rummels Bucht" suchen

40 Orte, 240 Künstler*innen und 10 Touren - die 12. Lange Nacht der Bilder

E-Roller brennt: Brandstiftung oder Selbstentzündung?

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

Degewo-Projekt Bohnsdorfer Weg geht an den Start

Zwangsarbeiterlager in der Riviera?

Stadträtin erfindet das "Musketier-Modell"

Neue Museumschefin stammt aus Wien

Videosimulation zur "Elektra"-Skulptur

Schwierige Suche nach Grundstück für Fähranleger in Friedrichshagen

Bezirk prüft Ausweichstandorte für Musikschule, Treptow-Ateliers und Galerie Alte Schule

