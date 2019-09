Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet diesmal Paul Lufter, hier einige seiner Themen:

„Endlich Ordnung auf dem Bahnhofsvorplatz!” – CDU freut sich über Teilräumung am S-Bahnhof Lichtenberg

„Einfach räumen ändert nichts” – Bezirksbürgermeister Michael Grunst will nach Ausweichflächen für die Obdachlosen am S-Bahnhof suchen

Kiezkneipe „Schwalbenschwanz” feiert zweiten Geburtstag

Rollen für den guten Zweck: Jetzt noch anmelden zum Spendenbowling

Sorgen ums Grün: Trockene Sommer setzten den Lichtenberger Bäumen zu

Tipp der Woche: Die Podiumsdiskussion „Hinter der Mauer die Gräben – Geteilte vietnamesische Diaspora in Berlin”

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

130 Wohnungen sollen aufs Bürgerbräu-Gelände in Friedrichshagen

25 Hausärzte für TreKö gesucht

Neue Eigentümer des alten Fernsehwerks in Oberschöneweide: "Hochschule wäre herzlich willkommen"

Milieuschutzgebiet Alt-Treptow wird erweitert

Linke und CDU machen gemeinsame Sache am Eisenhutweg

Platzprobleme an der Gemeinschaftsschule Adlershof

Nach Ausschreitungen: Union plant zweiten Dachaufgang

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.