Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes: +++ Familienministerin Franziska Giffey macht den SPD-Genossen in Treptow-Köpenick Mut +++ AfD scheitert mit Abwahlantrag +++ Allendebrücke: Neubau im Plan +++ Containerdorf Altglienicke: Schließung ungewiss +++ Insel-Affäre Schmöckwitz: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein +++ Umweltstadtrat patzt bei Steganlagen-Mathematik +++ Wasserwerk Johannisthal soll (irgendwann) wieder ans Netz +++ ADAC-Motorbootrennen in Grünau +++

Und aus LICHTENBERG berichtet montags immer Robert Klages, hier einige seiner Themen diesmal: +++ Gewerbetreibende und Club-Betreiber bangen: Investor Padovicz will Bürogebäude im Gleisdreieck bauen +++ 2300 Wohnungen und eine Schule: Wo ein neues "Dorf" im Bezirk entsteht +++ Prerower Platz in Hohenschönhausen soll zum "neuen, urbanen Zentrum" ausgebaut werden +++ Verwirrung auf Kiezfest um den Satiriker Gerald Wolf und seinen "Burkini-Song" +++ 313 Millionen Euro für Lichtenberger Schulen +++ Erstmals Vorkaufsrecht ausgeübt: Howoge kauft Haus für Bezirk zurück +++ Große Sperrmüllaktion im Kaskelkiez +++

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc.. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.