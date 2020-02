Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit rund 180.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy zum Beispiel über Folgendes:

Wegen "starker personeller Unterbesetzung" schließt das Jugendamt des Bezirks seinen Regionalen Sozialpädagogischen Dienst, die - laut Bezirksamt - " allgemeine, offene Anlaufstelle für Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche bei Erziehungsfragen und familiären Problemen" bis zum 28. Februar. Bei "konkreten Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung" könne man sich auch an den Krisendienst wenden. Der allerdings ist am 6. und 7. Februar "wegen Umzugs" nicht zu erreichen. Was sagt der Stadtrat zu der Misere? Nichts. Er ist bis zum 9. Februar in Urlaub. Mehr zu diesem schlechten Krisenmanagement heute im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Zählung der Zahllosen: Die vergebliche Suche nach Obdachlosen in Treptow-Köpenick

Fluch oder Segen? Erweiterung der Autobahn A100 wird erst Ende 2023 fertig

Bezirksamt sucht Mädchen für den Mädchenpreis

Neuer Leiter des Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei kommt aus Belgien

Platz für neuen Wassersportverein an der "Müllerecke"?

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages:

Franziska Giffey (SPD) als Regierende? Das sagt die SPD in Lichtenberg dazu

Hausprojekt "Wartenburg" verliert vor Gericht gegen Stadträtin Birgit Monteiro und muss sofort ausziehen

Nach Problemen: Notunterkunft für die Obdachlosen an der Rummelsburger Bucht und am Bahnhof hat geöffnet

Arbeitslose sollen Erzieher*innen werden +++ Antirassismus-Gameshow „Mitte der Gesellschaft“

Sommernachtstraum im Sisyphos erhält Kulturförderung

Corona-Virus: Sorgen im Dong-Xuan-Center um Warennachschub

