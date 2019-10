Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit über 170.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy unter anderem über Folgendes:

Public Viewing zum Union-Hertha-Derby? Kneipenwirte winken ab, auch wegen Angst vor Krawall.

Ärztekammer prüft Ermittlungsverfahren gegen Kinderarzt

CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert Wohnungsbau auf Betonwerk-Gelände

Anwohner und Politiker kritisieren Neubaupläne der Degewo

Entwicklungszentrum Industrie 4.0 verzögert sich weiter

Magere Bilanz: Ordnungsamt verhängt fünf Bußgelder gegen Hundekot-Liegenlasser

Gaststätte "Zenner" soll neu verpachtet werden

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Antifaschistin Gisela Lingenberg bekommt Bürgermedaille

Nach Schlag ins Gesicht im Rathaus: Resolution gegen die AfD

Zoschke-Stadion gesperrt? Lichtenberg 47 muss bei Risikospielen in anderes Stadion ausweichen

Streit um 35 Sozialwohnungen: SPD kündigt Zusammenarbeit mit der Linksfraktion

Geschäftsstraße Weitlingkiez soll aufgewertet werden

Schriften an der Blutmauer nicht Ziel von Vandalismus

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.