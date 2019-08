Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy diesmal unter anderem über Folgendes:

Ordnungsamt stoppt Gehwegradler

"Brüllende Autofahrer, verwirrte Touristen"- Kreuzberg-Bloggerin flieht nach Friedrichshagen

Müggelturm: Brandschutzprobleme juristisch gelöst

Unfallstatistik für alle Ortsteile

Schöneweide I: Werk für Fernsehelektronik verkauft, Mieter gekündigt

Schöneweide II: Multikulti-Ärger in der Edisonstraße

Johannisthal: Wohnungsbau gegen Autobahnlärm

RBB-Reporter von Union-Fans angegriffen

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Wird die Rummelsburger Bucht geräumt?

Kleingartenanlage oder Siedlung? Streit um Falkenhöhe

Menschenhandel: Razzia auf Streletzki-Baustelle am Rummelsburger See

Parkstadt Karlshorst: Streit um 35 Sozialwohnungen

"Niemand muss an der eigenen Festnahme aktiv mitwirken": Freispruch für Nazi-Gegnerin

Kunst für mehr Artenschutz: Künstler*innen setzen Statement

Spendenlauf für Alleinerziehende

„Berlin is not Bayreuth“: keine Ehrfurcht vor Wagner auf dem BLO-Gelände

CDU setzt sich für Padel-Tennis ein

Licht an im Hubertusbad?

AfD-Politiker wettet, dass man in seiner Rede keinen homophoben Satz finden würde - und verliert beim ersten Satz

Mehrheit der Fraktionen für Unisex-Toiletten an Schulen

Tipp der Woche: erste rein weibliche Lesebühne

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.