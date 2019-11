Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit über 170.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

35.000 Unterschriften für eine Volksinitiative gegen den Bebauungsplan Ostkreuz /Rummelsburger Bucht

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg setzt baurechtliche Vorschriften an der Rummelsburger Bucht „außer Kraft"

Parkstadt Karlshorst: Verträge unterzeichnet, Wohnungen verkauft, Werbung geschaltet - warum wird überhaupt noch abgestimmt?

Bürger*inneninitiative fordert „Schiedsstelle für akute Problemfälle in Stadtentwicklungsprozessen“

Birgit Monteiro (SPD) wird 2021 nicht mehr als Stadträtin kandidieren

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy unter anderem über Folgendes:

Grundstücksrochaden in Schmöckwitz: Kita und Ortsverein hoffen auf neue Räume

Versprechen soll man nicht brechen: Haus der Natur-Betreiber pocht auf Förderung

Allende-Brücke wird früher fertig - Jungfernfahrt schon am 22. November?

Zwei Lastenräder für Friedrichshagen

Ausschreibung für Kunst-Aktion „Leere Sockel"

Späth'sche Baumschulen bauen Eisbahn auf

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.