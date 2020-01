Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit rund 176.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages - diesmal vor allem über ein großes historisches Thema, aber nicht nur:

Großereignis 15. Januar: Tag der Offenen Tür auf dem ehemaligen Stasi-Gelände

Wurde die Stasi-Zentrale am 15. Januar wirklich besetzt? Historiker widersprechen

Stasi-Gelände soll zum "Campus für Demokratie" werden: Bund, Stadt, Historiker und private Investoren streiten um Gebäude

Abriss vollzogen: Haus 6 der ehemaligen Stasi-Zentrale ist weg

Kiezspaziergang über das Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt nach Lichtenberg

Obdachlosen-Camp an der Rummelsburger Bucht soll "strategisch" aufgelöst werden

Noch kein Träger für die "Anfang 2020" geplante neue Notunterkunft für Obdachlose gefunden

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy zum Beispiel über Folgendes:

Eine Seilbahn für Köpenick? "Blödsinn"

Broadway-Shows in Bärenquell-Brauerei? Ambitioniert

Gedenkstätte für NS-Opfer: Bezirksamt sucht Paten, Tagesspiegel sucht Ihre Hinweise auf weniger bekannte und persönlich für Sie wichtige Erinnerungsorte

AfD kämpft für die märkische Kiefer - und gegen eigene Beschlüsse

Neubau für Altglienicker Brücke ab 2021

Kleingärten an der Späthstraße sollen umziehen

Bessere Geschenke für die Bezirks-Jubilare

Volkssolidarität verlost 75 Konzertkarten

