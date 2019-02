Aus LICHTENBERG berichtet heute Robert Klages: +++ Das einzige Theater weltweit für gefährdete heimische Tierarten +++ Fotoausstellung über Stasi-Krankenhaus: „Erst reden Sie, dann wird operiert!“ +++ Nachbar, Dramatiker und Pappfigur: Heiner Müller +++ Familiensprachen sollen an den Schulen gefördert werden – was das Goethe-Institut dazu sagt +++ Wie verschmutzt ist der Rummelsburger See - was die Senatsverwaltung für Umwelt dazu sagt +++ Neue Ideen für das Besetzte Schiff Freibeuter +++ „Experiment“ mit Obdachlosen – Pablo will nicht gefilmt werden +++

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy: +++ Köpenick: Krisensitzung zu Allende-Brücke am Dienstag +++ Rahnsdorf funzelt: Protest zurückgewiesen +++ Rahnsdorf fiebert: Strandbad-Sanierung ab 2020 +++ Berlinale goes Friedrichshagen +++ Großbritannien goes Union +++ Kosmosviertel: Heizkosten steigen nach Sanierung +++ Treptow: Koalitionsbruch an der Elsenbrücke? +++ Grünau: Kita Grüne Aue in Gefahr +++ Adlershof: Richtungsentscheidung für die Dörpfeldstraße +++ Tipp: Gesichtsyoga für Anfänger

