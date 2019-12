Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit rund 173.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages - mit diesen Themen:

Knoblauch nur am Wochenende erlaubt: Sethor Chum war nach der Zeit der Roten Khmer nach Lichtenberg geschickt worden - wir treffen ihn in Kambodscha. Mittlerweile arbeitet er dort als Reiseleiter, auch für deutsche Tourist*innen. In der Rubrik "Nachbarschaft" erzählt uns, wie er in der Diktatur der Roten Khmer in einem kleinen Dorf aufwuchs und erst danach eine Ausbildung machte. Später verschlug es ihn an das Herder-Institut nach Leipzig und er studierte Jura an der Humboldt-Universität. Wie es ihm in der Unterkunft in der Storkower Straße erging und was seine Leibspeise ist, lesen Sie im Lichtenberg-Newsletter. Weiter geht's mit diesen Themen:

Nach Bruch mit den Linken: SPD stellt Bedingungen für Weiterführung der Kooperationsgemeinschaft und will Kritik in den sozialen Medien unterbinden

Private Investoren möglicherweise im Besitz von Stasi-Unterlagen auf dem "Campus für Demokratie"

100.000-Quadratmeter-Bürokomplex nahe Rummelsburger See geplant

Die unbekannte Auflösung der Stasi in Berlin: Gastbeitrag von Historiker Christian Boos

NPD-Kampagne "Schutzzone" - Verbindung nach Lichtenberg

Mehr als 100 Menschen werden pro Jahr anonym bestattet

Kein Durchgangsverkehr im Kaskelkiez mehr: Bürger*innen-Initiative "Kaskel Kiezblocks" gegründet

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt diesmal Simone Jacobius über folgendes:

Jonas Sack engagiert sich für den Klimaschutz

Kitaplätze scheitern an Fachpersonal

Treptower Park unter den gefährlichsten Grünanlagen der Stadt

Was passiert mit dem Containerdorf Quittenweg?

Eine Extrawurst für Treptow-Köpenick bei der Verkehrssicherheit

Am Sonntag startet die neue Expresslinie S3

Noch keine Kündigung für die Kleingartenanlage „Ehrliche Arbeit“

Neuer Leiter des Schul- und Sportamts

Großangelegte Kontrolle von Gaststätten

Konzerte zum Advent im Kiez

