Sie haben ein glänzend braunes Fell, helle Mähne und einen kräftigen Antritt. Die Wallache Feger, 12 Jahre alt, und Moritz, 9, stammen ursprünglich aus dem Schwarzwald, wohnen aber schon seit ein paar Jahren in der Revierförsterei Grünau. Dort werden sie jeden Tag abgeholt, von ihren Betreuern Robert und Janine, und in irgendeinen Winkel der Treptow-Köpenicker Forsten gefahren, wo sie zersägte Baumstämme aus dem Unterholz ziehen. Dort, wo es keine Wege gibt und empfindliche Bodenflora geschützt werden muss, sind die so genannten Rückepferde im Einsatz. Wir stellen die Tiere und ihre Betreuer in der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" vor. Weitere Newsletter-Themen unter anderem: