Zur Deutschlandhalle bitte hier entlang. Auf das in der Nazi-Zeit errichtete und 2011 abgerissene Baudenkmal weist noch immer ein Verkehrsschild am Autobahndreieck Funkturm hin. Der Wegweiser steht in der Halenseestraße kurz vor dem früheren Internationalen Congress Centrum (ICC) und der Zufahrt zum S-Bahnhof Westkreuz. Unser Autor hat beim Bezirksamt nachgefragt, warum das so ist. Den Hinweis auf das Schild verdanken wir unserem Leser Daniel Hillar. Er findet es "verwirrend für Ortsunkundige" – und "nostalgisch für (West-)Berliner". Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

Zum 8. Mai, Tag der Befreiung, Tag der Niederschlagung des Nationalsozialismus: Wie ein Wilmersdorfer die Schlacht um Berlin erlebte

Coronavirus-Update: Restaurants dürfen bald wieder öffnen, Schulen weiten Unterricht aus, Museen starten neu durch

Neue Cafés am Lehniner Platz und Olivaer Platz sollen im Herbst aufmachen

Fernsehsender mietet die Avus-Tribünen

Geld für Kaskaden-Sanierung am Lietzensee

Bezirkspolitiker kritisieren Bauprojekt am Adenauerplatz

