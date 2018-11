Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch: +++ Bädermangel: Bezirk will Baerwaldbad sanieren und Prinzenbad überdachen +++ Deutsche Wohnen kauft Wohnhäuser in der Karl-Marx-Allee +++ Baustadtrat Schmidt in der Kritik wegen Understatement-Wohnung +++ Parkvignetten im Bergmannkiez verlängern sich automatisch +++

Aus PANKOW berichtet Constanze Nauhaus: +++ Aufreger in Französisch-Buchholz: BSR wischt in Kleingärten durch +++ Gedenken in Pankow: 80 Jahre Pogrome, 29 Jahre Mauerfall +++ Gut Ding will Pfeile haben: Die Schildbürger von Niederschönhausen +++ Absteigen bitte: Der Stauraumkanal im Mauerpark kann besichtigt werden +++

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz: +++ Veranstaltungen zum 9. November +++ Neue Evangelische Schule: Kirche lädt Anwohner zu Infoabend ein +++ Nord-Grundschule: Ob die neuen Ausweichräume im Altbau nach der Sanierung des Neubaus weitergenutzt werden können, steht in den Sternen +++ Das 16. Steglitzer Literaturfest wird von Kindern und Jugendlichen organisiert +++

