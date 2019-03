Ingo Salmen meldet sich aus MARZAHN-HELLERSDORF diese Woche mit folgenden Themen: +++ Platzmangel: Zweitklässler sollen täglich acht Kilometer mit dem Bus pendeln +++ BVG-Fahrservice: Warum der Berlkönig vorerst nicht nach Marzahn-Hellersdorf kommt +++ Streit um Sanierung der Lemkestraße: Grüne fordern Bürgerbeteiligung ein +++ Nach Vandalismus: Charmeoffensive für den Kienbergpark +++

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG hat Sigrid Kneist das für Sie zusammen getragen: +++ HipHop und Breakdance: Imagefilm für den Bezirk +++ Radstreifen auf dem Tempelhofer Damm: Das sagen die Leserinnen und Leser +++ Antrag in der BVV: Bürgergärten statt Panzerparkplätze +++ Kampf um Häuser in Friedenau +++ Schwanensee in Mariendorf: Was passiert mit den Seevögeln vom Blümelteich +++

Und André Görke berichtet aus SPANDAU. Seine Themen +++ Spaziergang mit Renate Bergmann durch die Altstadt +++ Spandau, was geht? Rammstein und Klassik-Festival +++ Zitadellen-Chefin: Planen Außenstelle in Kladow +++ Kulturhaus-Chefin im Interview: „Spandau ist mehr als Dieter Bohlen“ +++ Spree Ecke Havel: Umbau beginnt +++

