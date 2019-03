Aus NEUKÖLLN berichtet Madlen Haarbach über diese Themen: +++ Neuköllner Frauenmärz: Termine rund um den neuen Berliner Feiertag +++ Videoüberwachung am S-Bahnhof Neukölln: Nicht gegen Kriminalität, sondern für mehr Kundenzufriedenheit +++ Neuköllner Mini-BER: Warum die Bauarbeiten an der Bibliothek in Alt-Rudow ruhen +++ BVV unterstützt Fridays-for-Future-Demos – AfD leugnet Klimawandel +++

Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller über die Konsequenzen eines Gutachtens zur Wohnortbelastung: TXL schließen! +++ Künftig mit der Seilbahn zur Urban Tech Republic? +++ Außerdem: Bleibt der Schäfersee eine Kloake oder wird er für die Anwohner wieder attraktiv? +++ Eingriff in die Natur: 1700 neue Wohnungen auf dem KaBoH-Gelände wären zu viel +++

Und Laura Hofmann meldet sich aus MITTE mit folgenden Nachrichten: Vorkaufsrecht in der Rathenower Straße 59 doch noch geglückt +++ Mieterinitiative wehrt sich gegen Leerstand in der Torstraße +++ Interview mit Frauenpreisträgerin Karin Bergdoll zum Status Quo der Frauenpolitik +++ Parlament der bunten Federn am Rathausforum? +++

