Aus LICHTENBERG berichtet heute Paul Lufter in seinem wöchentlichen Leute-Newsletter unter anderem von diesen Themen: +++ Eine Woche Hanoi – Bezirksbürgermeister Michael Grunst auf Besuch in Lichtenbergs Partnerstadt +++ Inklusives Pferdesport- und Reittherapiezentrum in Karlshorst feiert Richtfest +++ Mutig sein! Die CDU will den Google-Campus nach Lichtenberg holen +++ 50 Jahre nach der letzten großen Sanierung – Im Stadtpark Lichtenberg soll sich was bewegen +++ Auf die Plätze, fertig, Mord! – Der Krimimarathon in Lichtenberg

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy: +++ Gysi und Hildebrandt fordern Ost-Quote +++ Strandbad Müggelsee erst 2022 fertig +++ Kleingärtner beklagen Funkhaus-Lärm +++ Lehrer-Fortbildundeg in Zeiten des Rechtsrucks +++ Mehr Antisemitismus-Fälle in den Bezirken +++ Uraufführung in den Reinbeckhallen +++

